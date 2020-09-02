Соседи Меган Маркл и принца Гарри недовольны текущим положением дел. По словам соседей королевской четы, район заполонили журналисты и папарацци.
Супруги живут в в элитном пригороде Санта-Барбары — Монтесито, и теперь минимум четыре раза в день над особняком летают вертолеты с фотооборудованием и репортёрами, пытающимися получить эксклюзивный снимок. Соседи уверяют, что это разрушило их жизнь.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.