Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своем новом проекте, в котором он будет ведущим: "Ты как я" — новое семейное шоу на ТНТ. Напомним, раньше Дмитрий вел передачу "На самом деле", которая прославилась скандальным и нелицеприятным контентом — доходило даже до драк в эфире.
Ведущий делится радостью:
"Теперь я с гордостью и спокойствием могу рассказать сыну, что за работа у меня. Раньше вот я не решался. А теперь даже пригласил его приехать на съемки, увидеть, где я работаю, с кем и как. Очень этим горжусь", — признался ведущий. По его словам, он всегда хотел вести шоу о детях и родителях.
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