Ведущий Дмитрий Шепелев в сентябре приступает к работе своей мечты

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своем новом проекте, в котором он будет ведущим: "Ты как я" — новое семейное шоу на ТНТ. Напомним, раньше Дмитрий вел передачу "На самом деле", которая прославилась скандальным и нелицеприятным контентом — доходило даже до драк в эфире.

Ведущий делится радостью: