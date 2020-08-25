Юлия Михалкова: мне предлагали миллион за секс

Бывшая участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова рассказала, что ей часто поступают разного рода предложения от мужчин.

Иногда эти предложения бывают очень неприличными. Однажды артистке предлагали миллион за интимные отношения.