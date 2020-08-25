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Юлия Михалкова: мне предлагали миллион за секс

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова рассказала, что ей часто поступают разного рода предложения от мужчин.

Иногда эти предложения бывают очень неприличными. Однажды артистке предлагали миллион за интимные отношения.

"Лет пять назад на публичном мероприятии подходил очередной сальный нувориш с известной песней: "Детка, дам тебе миллион, побудь со мной пару дней". Отказывала сразу. Принципами не торгую", — пояснила Михалкова.

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