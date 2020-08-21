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Как трудное детство влияет на взрослую жизнь?

Шоу-бизнес

Учёные утверждают, что детские переживания повышают риск ранней смерти в молодости. Данный вывод прокомментировал психолог Григорий Владимирович Крамской.

"Действительно то, что переживает человек в детстве, оказывает влияние на его жизнь. Это факт, с которым согласны все психологи, физиологи и педиатры. Это, безусловно, принимаемая версия реальности.

Второй момент — можно ли выделить какие-то конкретно заболевания, которые оказывают такое-то воздействие? Тут, скорее, нет достаточных оснований для того, чтобы сказать, что если, например, родители хотят развестись, то тогда будут определённые последствия, а если есть угроза потери родственника, то последствия будут иными.

Почему? Потому что мы не исследуем качественным образом другую количественную аудиторию, то есть тех людей, у которых во взрослом состоянии и в юности не произошло ничего плохого. В результате они выпадают из объёма исследованных респондентов.

То есть, скорее, можно сказать о том, что да, конечно, хорошая жизнь может способствовать тому, что человек будет жить дольше. Но при этом ни коим образом не отрицается факт того, что, подчас, тяжёлые испытания человека, наоборот, подстёгивают его, чтобы достичь большего. Есть случаи, когда человек жил в очень тяжёлых условиях в детстве, но благодаря этому стал сильнее, ярче, прожил дольше и так далее. Яркий пример — полководец Александр Васильевич Суворов. В детстве он был очень слабым и хилым ребёнком.

Эти примеры подчеркивают то, что мы не все до конца понимаем про природу того, как воздействуют лишения и трудности на человека. Иногда человек может развиваться по другой схеме, то есть не так, что ему станет хуже и он заболеет и умрет раньше.

Только по неблагополучным условиям в детстве нельзя судить о том, что дальше человек будет жить хуже", — заключил эксперт.

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