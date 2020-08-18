Детские переживания повышают риск ранней смерти в молодости

Датские учёные совместно со своими британскими коллегами провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что стрессовые ситуации, пережитые в детстве, повышают риск смерти в молодости.

Исследователи изучили данные миллиона детей, которые столкнулись с тяжёлыми потрясениями, а потом проанализировали их показатели смертности в возрасте от 16 до 34 лет.

Учёные выделили три аспекта детских переживаний: бедность, утрата или угроза утраты в семье, разлучение с матерью. В зависимости от аспекта переживаний детей разделили на пять групп.

Оказалось, что уровень смертности в зрелом возрасте выше у детей, которые испытали больше стресса в детстве.

Дети из первой группы жили в благополучных условиях. Дети из второй, третьей и четвёртой групп пережили в детстве невзгоды, связанные с бедностью или болезнью в семье. Среди участников этих групп уровень смертности в 1,3-1,8 раза был выше, чем в первой группе.

Дети из пятой группы сталкивались с трудностями во всех аспектах. Риск смерти среди участников этой группы был в 4,5 раза выше, чем среди детей первой группы.

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