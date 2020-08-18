Певица Валентина Легкоступова завещала, чтобы её тело после смерти кремировали.
Об этом сообщил её муж Юрий Фирсов.
"Валя просила, чтобы я лично развеял ее прах над Тенерифе с яхты", — утверждает супруг артистки.
По его словам, Легкоступова сказала ему об этом ещё в первые дни отношений.
Фирсов утверждает, что "не смог сберечь" свою супругу и чувствует вину за её смерть.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.