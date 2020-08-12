Ефремова нет среди пациентов Боткинской больницы

Михаил Ефремов пропал из Боткинской больницы. Где сейчас находится обвиняемый в смертельном ДТП актёр, неизвестно.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оператора контактного центра больницы, "данного пациента нет". То есть Ефремов в базе данных медицинского учреждения не значится.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, что Михаила Ефремова увезли на "скорой" из зала суда. Как позднее подтвердил его адвокат, актёр перенес инсульт. Он находится в состоянии средней тяжести.

Из-за состояния здоровья подозреваемого Пресненский суд Москвы вновь перенёс заседание по делу о смертельной аварии. Очередное слушание назначено на 18 августа.

Иван Охлобыстин считает, что у Михаила Ефремова "синдром Раскольникова", то есть он считает себя виновным и хочет сесть в тюрьму, ответив по всей строгости закона. По мнению Охлобыстина, гораздо эффективнее было бы обязать Ефремова постоянно носить электронный браслет и отслеживать его передвижения по городу. При этом маршрут ограничить до пути из дома в театр и обратно.