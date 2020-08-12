Охлобыстин считает, что у Ефремова "синдром Раскольникова"

Актёр и сценарист Иван Охлобыстин рассказал, почему актёр Михаил Ефремов хочет сесть в тюрьму за своё участие в смертельном ДТП.

"В нашем театрально-киношном сообществе все считают, что Ефремов должен ответить по закону. Да и сам Миша хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова. Пользы такое наказание не принесёт, но наказать надо. Справедливым решением в отношении Миши стал бы постоянный контроль при помощи электронного браслета, чтобы его передвижения по городу ограничивались дорогой из дома в театр и обратно ", — цитируют Охлобыстина "Известия".

Близкий друг Михаила Ефремова также объяснил, почему тот отказался от признания вины.

"Миша будто загипнотизирован. Он слушает своего адвоката. По-моему, он вообще не понимает всего того, что касается его дела. Миша уверен, что его осудят, с этим согласен и хочет наказания", — считает Иван Охлобыстин.

Ранее сценарист рассказал, что во время самоизоляции написал для Михаила Ефремова пьесу. Постановкой должен был заняться Гарик Сукачёв.