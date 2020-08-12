Актёр и сценарист Иван Охлобыстин рассказал, почему актёр Михаил Ефремов хочет сесть в тюрьму за своё участие в смертельном ДТП.
"В нашем театрально-киношном сообществе все считают, что Ефремов должен ответить по закону. Да и сам Миша хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова. Пользы такое наказание не принесёт, но наказать надо. Справедливым решением в отношении Миши стал бы постоянный контроль при помощи электронного браслета, чтобы его передвижения по городу ограничивались дорогой из дома в театр и обратно ", — цитируют Охлобыстина "Известия".
Близкий друг Михаила Ефремова также объяснил, почему тот отказался от признания вины.
"Миша будто загипнотизирован. Он слушает своего адвоката. По-моему, он вообще не понимает всего того, что касается его дела. Миша уверен, что его осудят, с этим согласен и хочет наказания", — считает Иван Охлобыстин.
Ранее сценарист рассказал, что во время самоизоляции написал для Михаила Ефремова пьесу. Постановкой должен был заняться Гарик Сукачёв.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.