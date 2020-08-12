Суд перенёс заседание по делу Ефремова на неделю

Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актёра Михаила Ефремова. Новые слушания назначены на 10.00 мск 18 августа, сообщают "Известия".

Решение связано с госпитализацией Ефремова в больницу. В дальнейшем по плану заседания будут проходить ежедневно.

11 августа Ефремову стало плохо в зале суда. Актёра госпитализировали в Боткинскую больницу. Предварительно у него поставили диагноз "инсульт", но позже он был заменён на "ишемическая атака".

Ефремов 8 июня устроил ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Он в пьяном состоянии выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada. От столкновения погиб 57-летний Сергей Захаров.

В крови Ефремова, кроме алкоголя, нашли следы наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Через несколько дней после аварии на канале актёра в YouTube вышел ролик, в котором он признал вину и извинился перед родственниками погибшего. Во время заседания суда артист вину не признал.