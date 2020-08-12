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Суд перенёс заседание по делу Ефремова на неделю

Происшествия

Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актёра Михаила Ефремова. Новые слушания назначены на 10.00 мск 18 августа, сообщают "Известия".

Решение связано с госпитализацией Ефремова в больницу. В дальнейшем по плану заседания будут проходить ежедневно.

11 августа Ефремову стало плохо в зале суда. Актёра госпитализировали в Боткинскую больницу. Предварительно у него поставили диагноз "инсульт", но позже он был заменён на "ишемическая атака".

Ефремов 8 июня устроил ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Он в пьяном состоянии выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada. От столкновения погиб 57-летний Сергей Захаров.

В крови Ефремова, кроме алкоголя, нашли следы наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Через несколько дней после аварии на канале актёра в YouTube вышел ролик, в котором он признал вину и извинился перед родственниками погибшего. Во время заседания суда артист вину не признал.

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