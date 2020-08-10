Голливудский актёр, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой. 30-летняя дочь "железного" Арни Кэтрин родила ребёнка от своего мужа, актёра Криса Пратта.
Кто родился — мальчик или девочка — пока неизвестно.
Стоит отметить, что у Пратта уже есть сын от первого брака.
Арнольд Шварценеггер уже не раз признавался в том, что мечтает подержать на руках внука. У актёра четверо детей, родившихся в законном браке, и один внебрачный сын.
Шварценеггер развёлся со своей женой Марией Шрайвер после того, как она узнала о том, что он изменил ей. Поклонники звезды отмечают, что его внебрачный сын Джозеф, матерью которого является домработница, гораздо больше похож на Шварценеггера, чем его сводные братья.
О том, как прошли роды у Кэтрин Шварценеггер, ничего не сообщается.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Шварценеггер признал россиянок самыми красивыми женщинами на Земле.
Протест против итогов президентских выборов в Белоруссии, которые ещё даже не объявлены официально, перешёл в столкновения с милицией.