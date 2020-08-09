У Валерия Сюткина родился четвёртый ребёнок

Как сообщает Starhit, в семье лидера музыкальной группы "Браво" Валерия Сюткина появился малыш.

Отмечается, что супруги долго скрывали беременность, проживая в загородном доме вдали от посторонних.

"Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности — это надо видеть! Пылинки сдувал!" — рассказали порталу знакомые семьи.

Известно, что это уже четвертый ребенок в семье музыканта. По словам сотрудников клиники, мальчик родился "настоящим богатырем".