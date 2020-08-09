Актриса Эвелина Блёданс публично поддержала позицию Ляйсан Утяшевой, которая говорила, что сможет прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

Однако у артистки взгляды более радикальны. Она считает, что сможет прожить на тысячу рублей в месяц.

"Я поддерживаю Ляйсан. На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей! Нас же любит народ. Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут. Люди и не на такие деньги живут. Я уверена, что Ляйсан, также как и я, и те, кто сейчас считаются богатыми и известными, жили на такие деньги", — пояснила Блёданс.