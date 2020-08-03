Певец Данко пожаловался на "вытирающих об него ноги" детей

51-летний певец Данко объяснил, почему он не торопился жениться ни на одной из своих возлюбленных.

Дело в том, что у певца были неудачные отношения с его экс-возлюбленной Натальей Устюменко. С ней певец прожил более 10 лет. У пары родились две дочери.

Три года назад супруги расстались, после чего начались судебные тяжбы.

Устюменко подала на алименты, утверждая, что Данко не помогает дочкам. Певец же с обвинением не согласен.

"Я не женился ни на ком из своих избранниц и правильно делал. Все эти дети, в которых ты всю жизнь вкладывал душу, любовь, они сейчас просто вытирают об тебя ноги, портят тебе жизнь, карьеру, постоянно врут", — заявил певец.

Данко пояснил, что если бы был официально женат на Наталье, то она оставила бы его без всего.

"Знаете, мужчин растаптывают — их просто уничтожают этими алиментами… Мужчинам надо спасать себя и держаться подальше от этих юридических моментов", — признаётся Данко.

Сейчас у певца новая девушка — Мария Силуянова. Она также считает, что брак — ненужная формальность.