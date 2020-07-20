Гарик Харламов не смог сохранить брак и бизнес

Похоже, что в жизни Гарика Харламова наступила настоящая черная полоса. Сейчас юморист испытывает проблемы не только в личной жизни, но и в бизнесе.

Из-за неуплаты налогов его "Креативное агентство Бульдог" закрывают. Организация была создана два года назад и занималась рекламной деятельностью. За это время компании не удалось закрепиться на рынке, а кризис, вызванный пандемией, забил последний гвоздь в гроб организации.