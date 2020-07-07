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Сегодня важный день для нашей семьи, мы долго готовились 💕❤️ Никогда не думали с @chistrus, что наша старшая дочь захочет заниматься музыкой! Но она родилась с большим талантом, очень глубокой девочкой. С детства она поёт, играет на инструментах, сочиняет музыку и песни. Сегодня состоялась премьера ее песни «Петарда», где мы открыли лицо @lidus_music! У неё есть уже крепкая фан поддержка :) Ещё не армия, но они точно смогут за неё постоять! Мне, как маме, очень хотелось избежать сравнения, хочется, чтобы Лиду воспринимали как отдельную личность. И поверьте, так оно и есть! Мы очень разные, но настоящие друзья. Рисованные клипы помогли нам уберечь ее от критики и сравнений, сегодня мы видим, что Лида готова к этому пути. Прошу встретить ее тепло. Это удивительный путь - быть в музыке и создавать ее для людей. ❤️ Вперёд, любимая #ПЕТАРДА, ты знаешь, мы всегда рядом ☀️❤️
Муж известной певицы Глюкозы сообщил публике, что минувший учебный год был тяжелым для их дочери Лидии. По словам бизнесмена, девочку отчислили из школы. он отметил, что она училась в этой школе с детского сада.
Лидию исключили из учебного заведения из-за ее сложного характера. Также к этом добавились несоблюдение дресс-кода школы и неординарность девочки.
"Ее выгнали из школы, где она училась с детского сада. Выгнали за характер, за нарушение дресскода, за то, что она неординарна. Училась она хорошо", — написал муж певицы.
Причем об отчислении Лидии из школы стало известно всего лишь за неделю до начала учебного года. Через месяц Лидия начала учиться в творческой школе Сергея Казарновского. Там ей предстояло снова искать друзей и свою и "точку опоры".
Наследница Глюкозы хочет пойти по стопам знаменитой мамы и стать певицей. За последние три года она уже выпустила три песни, которые она написала сама.
Все это время Лидия выступала под псевдонимом, скрываясь в клипах под масками мультяшных персонажей.
"Практически все образы мы рисовали со слов Лиды или по ее рисункам. Она очень остро чувствует жизнь и живет в своем потрясающем творческом мире", — подытожил Александр Чистяков.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компанию Глюкозы и Максима Фадеева признали банкротом.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.