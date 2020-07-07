Дочь Глюкозы отчислили из школы за неординарность

Муж известной певицы Глюкозы сообщил публике, что минувший учебный год был тяжелым для их дочери Лидии. По словам бизнесмена, девочку отчислили из школы. он отметил, что она училась в этой школе с детского сада.

Лидию исключили из учебного заведения из-за ее сложного характера. Также к этом добавились несоблюдение дресс-кода школы и неординарность девочки.

"Ее выгнали из школы, где она училась с детского сада. Выгнали за характер, за нарушение дресскода, за то, что она неординарна. Училась она хорошо", — написал муж певицы.

Причем об отчислении Лидии из школы стало известно всего лишь за неделю до начала учебного года. Через месяц Лидия начала учиться в творческой школе Сергея Казарновского. Там ей предстояло снова искать друзей и свою и "точку опоры".

Наследница Глюкозы хочет пойти по стопам знаменитой мамы и стать певицей. За последние три года она уже выпустила три песни, которые она написала сама.

Все это время Лидия выступала под псевдонимом, скрываясь в клипах под масками мультяшных персонажей.

"Практически все образы мы рисовали со слов Лиды или по ее рисункам. Она очень остро чувствует жизнь и живет в своем потрясающем творческом мире", — подытожил Александр Чистяков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компанию Глюкозы и Максима Фадеева признали банкротом.