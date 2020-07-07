У Дмитрия Колдуна обнаружили коронавирус

Белорусский певец Дмитрий Колдун срочно госпитализирован с коронавирусом. Несколько дней назад он почувствовал себя плохо из-за повышения температуры, однако не придал этому значения.

Артист решил, что заболел обычной простудой и решил лечиться дома. Однако его состояние только ухудшалось. Тогда он обратился к медикам, которые и обнаружили у него COVID-19. Опасный недуг был найден и у его жены, однако у неё болезнь протекает бессимптомно.