Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев ранее обещал раскрыть поклонникам секрет своей диеты, с помощью которой он похудел на 100 килограмм.

"У всех врачей, диетологов, жаждущих, чтобы мы похудели, есть свои методики, но они почему-то стоят больших денег. Та методика, о которой напишу я, вообще не предполагает таблеток и никаких специальных мучений. Моя диета очень простая. Просто нужно ее расписать правильно, чтобы вам ее показать. Она не предполагает никаких денег, только наличие воды определенной температуры и определенных продуктов. Можно ни в чем себе не отказывать!", - пояснил продюсер.

"Утром нужно выпивать 600 граммов горячей воды, такой, чтобы она приятно обжигала горло, но конечно, не кипяток. Делайте это трижды в день: утром, днем и вечером. Вы даже не представляете, как вес начнет уходить. Питаться можно так же, как и всегда, но сначала выпивайте горячую воду. Удивительно, но после этого вы больше трех ложек не съедите!", - раскрыл секрет Фадеев.