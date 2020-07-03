Бывшая участница "Уральских пельменей" поймала свадебный букет

Актриса Юлия Михалкова на свадьбе своей сестры поймала букет. Она была там единственной незамужней женщиной.

Согласно приметам, 36-летняя актриса скоро будет счастлива в браке. Однако она с трудом верит в это, поскольку уже долгое время находится в одиночестве.

Юлия мечтает о семье и детях, ухажеров у нее много. Но замужество актриса считает очень серьезным решением, поэтому не спешит с выбором, чтобы сделать это "для галочки".