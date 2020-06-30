Известная актриса Виктория Тарасова приняла участие в благотворительной акции "Помоги детям". Артистка решила помочь ещё и физически, поэтому разгружала ящики с овощами. Внезапно она почувствовала острую боль в плече и обратилась к медикам.
Врачи установили, что Тарасова повредила сухожилие плечевого сустава и теперь необходимо срочное хирургическое вмешательство.
"Боли пока не проходят. Сижу на обезболивающих. Сделали уже шестую блокаду. Измучилась терпеть! Меня поддерживают родственники и поклонники. Очень не хочется делать операцию, но, похоже, без нее не обойтись. Буду консультироваться с врачами, а потом решать, где оперироваться", — рассказала актриса.
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