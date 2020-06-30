Звезде "Глухаря" Виктории Тарасовой требуется срочная операция

Известная актриса Виктория Тарасова приняла участие в благотворительной акции "Помоги детям". Артистка решила помочь ещё и физически, поэтому разгружала ящики с овощами. Внезапно она почувствовала острую боль в плече и обратилась к медикам.

Врачи установили, что Тарасова повредила сухожилие плечевого сустава и теперь необходимо срочное хирургическое вмешательство.