После недолгого "свободного плавания" Кэти Перри воссоединилась со своим возлюбленным Орландо Блумом. Сейчас известная певица ждёт ребенка, а в следующем году планирует выйти замуж. Церемония была запланирована на это лето, однако была перенесена из-за пандемии.
Ещё в 2017 году Перри всерьез подумывала о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Этот год выдался для неё ужасным. Певица рассталась с Блумом, а её сольный альбом провалился. Возрос и уровень негатива от слушателей.
"Моя карьера была на этой траектории, когда она поднималась все выше и выше, и тогда у меня случился очень маленький сдвиг, со стороны почти незаметный. Но для меня это было катастрофой. Я отдала так много, и это буквально сломало меня пополам", — рассказала Перри.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.