Беременная Кэти Перри рассказала об ужасном для нее 2017-м

После недолгого "свободного плавания" Кэти Перри воссоединилась со своим возлюбленным Орландо Блумом. Сейчас известная певица ждёт ребенка, а в следующем году планирует выйти замуж. Церемония была запланирована на это лето, однако была перенесена из-за пандемии.

Ещё в 2017 году Перри всерьез подумывала о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Этот год выдался для неё ужасным. Певица рассталась с Блумом, а её сольный альбом провалился. Возрос и уровень негатива от слушателей.