Ефремов мог нарушить домашний арест записью видеообращения

Ранее суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест и запретил ему пользоваться интернетом. Более того, общаться актеру с кем-либо кроме врачей и следователей также запрещено.

Однако записанное артистом видеообращение вызвало много юридических вопросов о правомерности такого действия.