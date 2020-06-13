Ранее суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест и запретил ему пользоваться интернетом. Более того, общаться актеру с кем-либо кроме врачей и следователей также запрещено.
Однако записанное артистом видеообращение вызвало много юридических вопросов о правомерности такого действия.
"Обращение Михаила Ефремова, на мой взгляд, не нарушает условия домашнего ареста. Суд запретил ему пользоваться интернетом и телефоном. Видео записал кто-то из близких на свой мобильник (по моим сведениям так и было) и он, не сам актёр, выложил его на Ютуб. При этом Ефремов даже не притрагивался к телефону и не минуты не был в интернете. Мы знаем много примеров того, как жены или дети домашне арестованных ведут их аккаунты в соцсетях", — утверждает член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.