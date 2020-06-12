Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.

"Я не видела Мишу в этот день, я привезла свою крестницу и его дочку Анну Марию повидаться к папе. Я поддержала Соню — его жену. И буду, конечно, принимать участие и помогать Анне Марии дальше. А она повидалась с папой, когда он вернулся с допроса, поддержала его. Он её отец, она его любит", — утверждает артистка.