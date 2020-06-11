На похороны погибшего в ДТП с Ефремовым пустили журналистов Малахова

В селе Константинове Рязанской области проходят похороны 57-летнего Сергея Захарова, который 8 июня погиб в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым. На отпевании в церкви присутствовали близкие, соседи, друзья погибшего, бывшая супруга Маргарита и гражданская жена Ирина.

Также во время прощания присутствовали журналисты передачи Андрея Малахова. По сведениям Mash, семья подписала с телевизионщиками контракт.

Матери Захарова не сообщили причин произошедшего. Женщине сказали, что сын умер от сердечного приступа.

Ефремов не извинился

По сведениям знакомых семьи Захарова, актёр не извинился перед родственниками мужчины. Также со стороны Ефремова не поступало предложений о помощи семье погибшего.

ДТП произошло в центре Москвы — Ефремов в нетрезвом виде выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулём которого находился Захаров. Актёр находится под домашним арестом.