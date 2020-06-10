Петросян рассказал о работе с Трушкиным

Работы Анатолия Трушкина сохранятся в памяти людей, а также будут дальше использоваться на телевидении.

Об этом рассказал известный юморист Евгений Петросян.

"Первую свою работу Трушкин написал для меня, это был монолог кавказца. Но потом долгое время мы не работали, но в параллели мы существовали очень взаимоуважительно", — сообщил юморист.

Петросян выразил соболезнования родным и друзьям Трушкина, а также всем поклонникам его таланта.