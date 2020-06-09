Накануне ночью известный актер Михаил Ефремов будучи в нетрезвом состоянии спровоцировал ДТП в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada.

Недавно стало известно, что врачи не смогли спасти пострадавшего водителя. Он скончался в реанимации около пяти утра. Сам Ефремов отделался несколькими царапинами. Произошедшее прокомментировала дочь артиста Анна-Мария.

"Почему я сижу дома, когда мой отец в беде? Не маленький — сам разберется. Не стоило ездить пьяным за рулем. Но никто вроде не умер… У него есть директор, которая занимается всеми этими делами, я особо ничем не помогу. Если посадят — буду носить передачки и помогать мелким братьям и сестрам", — объяснила девушка.

"Не одобряю поступок отца и поведение тех, кто сидел с ним в машине. Очень странно, что папе позволили сесть за руль. Отвечать за это стоит по тому, как скажет закон. Хотя мне очень не хотелось бы, чтобы его посадили", — добавила Анна-Мария.