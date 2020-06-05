Владимир Винокур продемонстрировал свои татуировки

Посмотреть эту публикацию в Instagram С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!!!ФЁДОР-УРА!!!❤️👶❤️👶❤️👶💃🏿🚑🙏🚀💕👍 Публикация от Владимир Винокур (@vladimir_vinokur) 1 Июн 2020 в 4:27 PDT

Зрители привыкли видеть Владимира Винокура при полном параде — в белой рубашке и в костюме с галстуком-бабочкой.

Но сейчас юморист, как и все, находится на самоизоляции. Артист иногда выкладывает в своем Instagram домашние снимки.

Один из них поразил подписчиков. На фото артист запечатлен со своим четырехлетним внуком Фёдором.

Но поклонники обратили внимание на татуировки Владимира Натановича.

"Дед хиповый! С тату на руках!", "Татухи. Круто", — прокомментировали подписчики.

Владимир Винокур решил провести период самоизоляции на своей даче. Вместе с артистом там находятся его жена Тамара, дочь Анастасия и внук Фёдор.

В течение всего этого времени Владимир Натанович осваивал дачные тренажеры, занимался с внуком и даже организовал новый проект. Но артист все равно скучает по сцене.