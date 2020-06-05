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С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!!!ФЁДОР-УРА!!!❤️👶❤️👶❤️👶💃🏿🚑🙏🚀💕👍
Зрители привыкли видеть Владимира Винокура при полном параде — в белой рубашке и в костюме с галстуком-бабочкой.
Но сейчас юморист, как и все, находится на самоизоляции. Артист иногда выкладывает в своем Instagram домашние снимки.
Один из них поразил подписчиков. На фото артист запечатлен со своим четырехлетним внуком Фёдором.
Но поклонники обратили внимание на татуировки Владимира Натановича.
"Дед хиповый! С тату на руках!", "Татухи. Круто", — прокомментировали подписчики.
Владимир Винокур решил провести период самоизоляции на своей даче. Вместе с артистом там находятся его жена Тамара, дочь Анастасия и внук Фёдор.
В течение всего этого времени Владимир Натанович осваивал дачные тренажеры, занимался с внуком и даже организовал новый проект. Но артист все равно скучает по сцене.
"Хочу сделать новую программу — вспомнить былое. Поэтому поднимаю старые тексты, изучаю. Ну а что касается сегодняшней ситуации, то за все годы, что я вкалываю, летаю, езжу, выхожу на сцену, это первый случай, когда такая сидячка. Сижу и не могу выйти на сцену", — пожаловался Винокур в интервью программе "Пока все дома".
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