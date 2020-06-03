Дочь Александра Малинина Кира тяжело переживает режим самоизоляции. По словам матери Ольги Зарубиной, она стала агрессивной и неуправляемой.

"В последнюю неделю у Киры начались срывы. У нее резко меняется настроение. Раньше не придавала этому значения. Думаю, что во всем виноваты ее непростые отношения с отцом. Сама Кира уверяет, что расстраивается из-за несостоявшейся свадьбы, и сетует на то, что не может увидеться со своим молодым человеком.

Они каждый день разговаривают по телефону, но этого ей недостаточно. Вся проблема в том, что везде карантин", — призналась Ольга Владимировна на передаче Первого канала "Пусть говорят".