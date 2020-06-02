Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе

Продюсер Виктор Дробыш признался, что всю отечественную эстраду заполнили мужчины нетрадиционной ориентации благодаря поддержке своих любовников-олигархов.

Он рассказал, что и ему богатые люди часто предлагают продвинуть своего протеже. Продюсер утверждает, что отказывается от таких предложений и берется только за продвижение артистов, у которых есть талант.