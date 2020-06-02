Продюсер Виктор Дробыш признался, что всю отечественную эстраду заполнили мужчины нетрадиционной ориентации благодаря поддержке своих любовников-олигархов.
Он рассказал, что и ему богатые люди часто предлагают продвинуть своего протеже. Продюсер утверждает, что отказывается от таких предложений и берется только за продвижение артистов, у которых есть талант.
"Я всегда говорю "нет", если вообще не вижу в будущем артисте потенциала", — пояснил Дробыш.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".