Журналист Ренат Давлетгильдеев возмутился тем, что телеведущая Ксения Собчак нагло соврала, чтобы снять с себя ответственность за неправильную цитату Олега Кашина про Земфиру.
Он утверждает, что не принимал участие в создании передачи про Ренату Литвинову, поскольку уже был уволен.
"Программу с Ренатой я не монтировал и не редактировал, она вышла спустя два месяца после моего ухода, так что какие куски войдут в нее я не решал и проверить некорректную цитату Олега Кашина физически не мог, я вообще в это время был в Праге", — пояснил Давлетгильдеев.
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