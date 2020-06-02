Экс-сотрудник Собчак рассказал о вранье телеведущей

Журналист Ренат Давлетгильдеев возмутился тем, что телеведущая Ксения Собчак нагло соврала, чтобы снять с себя ответственность за неправильную цитату Олега Кашина про Земфиру.

Он утверждает, что не принимал участие в создании передачи про Ренату Литвинову, поскольку уже был уволен.