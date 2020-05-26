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Источник Правда.Ру

Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Нью-Йорк из-за папарацци

Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим годовалым с сыном уже несколько месяцев живут в калифорнийском особняке. Однако пара в скором времени переедет в Нью-Йорк.

Об этом рассказала королевский эксперт Бриттани Барджер. По её мнению, папарацци устроили в Калифорнии настоящую охоту на принца и его супругу.

"Некоторые из Голливуда переезжают в Нэшвилл, так как в нем спокойнее, а папарацци там нет, но я не вижу этой перспективы для Гарри и Меган. Нэшвилл великий город, но я не думаю, что он будет на радаре Сассексов. Я думаю, что наиболее вероятен Нью-Йорк", — пояснила Барджер.

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Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса

Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский певец Ленни Кравиц решил временно отложить концерты в России из-за ограничительных мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщила компания SAV Entertainment, которая занимается организацией гастролей исполнителя.

"Из-за пандемии COVID-19 и государственных ограничений даты моего тура Here To Love Tour в 2020 году, к сожалению, переносятся. Я с нетерпением ждал того, чтобы приехать и выступить для вас, но сейчас самое важное — безопасность и здоровье фанатов, моей группы и техперсонала", — сказано в сообщении.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

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СМИ рассказали о новой любви Брэда Питта

Шоу-бизнес » Зарубежный

После развода с Анджелиной Джоли фанаты Брэда Питта считали, что он вернулся к своей бывшей жене Дженифер Энистон, однако это может быть не так.

Американская пресса считает, что новой возлюбленной актера стала австралийская телеведущая Рени Барг. Она брала у Питта интервью на премии SAG Awards. Очевидцы сообщают, что актер был сильно очарован телеведущей и открыто заигрывал с ней.

"Он никому и никогда так не открывался на красной дорожке, как он делал это с Рени. Факт того, что он так долго разговаривал с ней, доказывает, насколько он был впечатлен", — рассказал инсайдер.

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Девушка записывала видео для TikTok с "трупом"

Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская блогерша придумала новую идею для записи видео в TikTok.

Девушка записала, как моет полы, а затем её муж проходит по чистому. Следующий кадр показывает, как девушка несет мешок для трупов.

На стадии записи последнего эпизода с мешком для трупов соседи блогерши вызвали полицию, думая, что девушка действительно убила своего возлюбленного и собирается избавиться от его тела.

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В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

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