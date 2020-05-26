Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Нью-Йорк из-за папарацци

Принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим годовалым с сыном уже несколько месяцев живут в калифорнийском особняке. Однако пара в скором времени переедет в Нью-Йорк.

Об этом рассказала королевский эксперт Бриттани Барджер. По её мнению, папарацци устроили в Калифорнии настоящую охоту на принца и его супругу.