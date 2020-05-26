Принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим годовалым с сыном уже несколько месяцев живут в калифорнийском особняке. Однако пара в скором времени переедет в Нью-Йорк.
Об этом рассказала королевский эксперт Бриттани Барджер. По её мнению, папарацци устроили в Калифорнии настоящую охоту на принца и его супругу.
"Некоторые из Голливуда переезжают в Нэшвилл, так как в нем спокойнее, а папарацци там нет, но я не вижу этой перспективы для Гарри и Меган. Нэшвилл великий город, но я не думаю, что он будет на радаре Сассексов. Я думаю, что наиболее вероятен Нью-Йорк", — пояснила Барджер.
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"Из-за пандемии COVID-19 и государственных ограничений даты моего тура Here To Love Tour в 2020 году, к сожалению, переносятся. Я с нетерпением ждал того, чтобы приехать и выступить для вас, но сейчас самое важное — безопасность и здоровье фанатов, моей группы и техперсонала", — сказано в сообщении.
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