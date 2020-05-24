Актриса Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом

Заслуженная артистка России Алена Бабенко была срочно госпитализирована из-за заболевания коронавирусом.

Об этом она сама рассказала подписчикам в Instagram.

Актриса сообщила, что при первых симптомах болезни самоизолировалась и отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами".