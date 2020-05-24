Заслуженная артистка России Алена Бабенко была срочно госпитализирована из-за заболевания коронавирусом.
Об этом она сама рассказала подписчикам в Instagram.
Актриса сообщила, что при первых симптомах болезни самоизолировалась и отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами".
"Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению это оказался тот самый коронавирус", — написала Бабенко.
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