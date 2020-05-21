Приятель принца Гарри рассказал о том, что принц очень скучает по своим друзьям, родным и особенно отцу — принцу Чарльзу. Известно, что Гарри со своей женой и сыном уехали в путешествие по Канаде, а затем по Америке.
Супруга Дэвида Фостера, известного продюсера, Кэтрин Макси рассказала о том, что принц давно нашел замену своему отцу.
"У моего мужа и Гарри сложилась просто замечательная дружба. Они очень близки, и это так мило… Они прямо, как сын и отец!" — рассказала Макфи.
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