Народная артистка России Надежда Бабкина чувствует себя хорошо и уже приступила к съемках в своих телевизионных проектах.
Об этом сообщил представитель певицы Сергей Горох.
"Приезжала в театр на совещание. Все в порядке у нее", — отметил концертный директор.
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