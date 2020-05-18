Зарубежные СМИ сообщили, что актриса Руни Мара находится на пятом месяце беременности. Отец ребенка — возлюбленный актрисы и оскароносный актер Хоакин Феникс.
Сейчас Мара скрывает свою беременность от публики при помощи мешковатой одежды. Романтические отношения между парой завязались на съемках фильма "Мария Магдалина", где они сыграли главные роли. Сейчас Феникс и Мара вместе живут на Голливудских холмах.
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