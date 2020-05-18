"Спектакль": Миро высказалась о скандале Самойловой и Джигана

Блогер Лена Миро считает, что никакой размолвкой в паре Джигана и Оксаны Самойловой не пахнет, а скандальные заявления были обычной игрой на публику ради пиара.

"Пара разыграла целый спектакль со своим разводом, но развелись они не сами, а развели глупых кур!", — написала блогер.

Также Миро заметила, что ещё месяц назад Самойлова угрожала мужу разводом и забрала от него детей, но сейчас пара вместе сидит дома и публикует совместные видео в соцсетях.