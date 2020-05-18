Блогер Лена Миро считает, что никакой размолвкой в паре Джигана и Оксаны Самойловой не пахнет, а скандальные заявления были обычной игрой на публику ради пиара.
"Пара разыграла целый спектакль со своим разводом, но развелись они не сами, а развели глупых кур!", — написала блогер.
Также Миро заметила, что ещё месяц назад Самойлова угрожала мужу разводом и забрала от него детей, но сейчас пара вместе сидит дома и публикует совместные видео в соцсетях.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.