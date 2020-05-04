Продюсер Лободы раскритиковала Минаева за женоненавистничество

Прямой эфир Сергея Минаева вызвал настоящий резонанс среди российских знаменитостей. Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, вступилась за свою подопечную и раскритиковала писателя. В своей публикации в Instagram Крапивина сравнила главного редактора ESQUIRE с актёром Маратом Башаровым, который стал популярнее из-за своего неуважения к женщинам.

"На полном серьезе на протяжении 40 минут обсуждает с одними девушками других девушек", — написала Крапивина.

Конфликт Минаева и Крапивиной

Продюсер отметила, что "стареющие мизогины" наподобие Сергея Минаева пытаются обрести популярность, обсуждая людей в грубой форме. Нателла Крапивина считает, что в стране за долгие годы ничего не изменилось, поскольку писатель таким поведением демонстрирует неуважение ко всему женскому полу в целом. Однако известный блогер не смог промолчать и ответил продюсеру в свойственной ему манере.

"Пользуясь случаем, хочу сказать вам, Нателла, спасибо за то, что смотрите меня и упоминаете в своих сториз", — написал Минаев.

Минаев не оценил творчества Светланы Лободы

По мнению главреда ESQUIRE, Крапивина неумело использует "умные" слова, а своей публикацией пытается вызвать ненависть общественности к нему лишь за то, что он не оценил музыкальное творчество Светланы Лободы.