Скандальный блогер Лена Миро резко отреагировала на желание Виктории Бони стать фитнес-тренером. По её мнению, "корявая" Боня ничего не смыслит в фитнесе и спорте.
Миро предположила, что телеведущая совсем отчаялась от безденежья и решила подзаработать в сфере, в которой ничего не смыслит. Также блогер назвала тело Бони "вялым, корявым и до ужаса некрасивым".
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.