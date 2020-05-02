Миро рассказала, почему "корявая" Боня не сможет стать фитнес-тренером

Скандальный блогер Лена Миро резко отреагировала на желание Виктории Бони стать фитнес-тренером. По её мнению, "корявая" Боня ничего не смыслит в фитнесе и спорте.

Миро предположила, что телеведущая совсем отчаялась от безденежья и решила подзаработать в сфере, в которой ничего не смыслит. Также блогер назвала тело Бони "вялым, корявым и до ужаса некрасивым".