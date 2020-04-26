Ранее медики вывели Надежду Бабкину из медикаментозной комы, однако её состояние до сих пор вызывает опасение у многих специалистов.
Врач-фониатр, заведующая лор-кабинетом поликлиники Большого театра, заслуженный врач России Надежда Гвоздецкая считает, что певица может завершить свою карьеру прямо в стенах больницы.
"Что касается Надежды Бабкиной, вопрос о ее голосе пока не надо поднимать. Пускай Надежда Георгиевна полностью выздоровеет", — отметила врач.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.