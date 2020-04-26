Врач Бабкиной рассказала, сможет ли певица восстановить голос

Ранее медики вывели Надежду Бабкину из медикаментозной комы, однако её состояние до сих пор вызывает опасение у многих специалистов.

Врач-фониатр, заведующая лор-кабинетом поликлиники Большого театра, заслуженный врач России Надежда Гвоздецкая считает, что певица может завершить свою карьеру прямо в стенах больницы.