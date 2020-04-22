Анна Седокова поделилась своей интимной историей

Анна Седокова рассказала, что у нее был опыт группового секса с женщинами. В то время она еще была в составе группы "ВИА Гра".

«Это было несколько раз, — заявила артистка. — Я клянусь, что у меня никогда не было секса, когда два парня и одна девушка. Мне кажется, это не очень правильно, какая-то фигня. Считаю, красиво, когда три женщины вместе. И это у меня было в период "ВИА Гры"», — заявила Седокова в ходе записи эфира для собственного шоу на YouTube.

Она также добавила, что ее опыт получился "ужасным". Интересно, что в 2010 году певица уже рассказывала об этой странице своей жизни, назвав этот опыт "прекрасным".

"Проблема секса втроем в том, что ты как женщина не успеваешь сразу и туда, и туда. Я же отличница! Поэтому должна и там отработать хорошо, и там", — отметила артистка.

Личная жизнь Анны Седоковой

Певица дважды была замужем, у нее трое детей от разных мужчин. На данный момент она состоит в отношениях с латвийским баскетболистом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Седокова обвинила продюсера Константина Меладзе в том, что он манипулировал участницами "ВИА Гры". По словам певицы, руководитель буквально вынуждал девушек бороться за его внимание и расположение.