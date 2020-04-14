Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова обвинила продюсера Константина Меладзе в том, что он манипулировал участницами коллектива. По словам певицы, руководитель буквально вынуждал девушек бороться за его внимание и расположение.

"Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: ''Ну что, кто станет моей музой сегодня?''. Создавалась такая конкуренция, в которой постоянно надо было доказывать, что ты лучше", — заявила Седокова в прямом эфире в Instagram.

В результате это сказалось на отношениях между участницами группы. Как отметила Седокова, они "объявили друг другу холодную войну":

"Нет, мы очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим", — призналась она.

Кроме того, Седокова в весьма откровенной форме объяснила спад популярности коллектива.

"Мне кажется, у Кости больше не стоит на все это дело. А как только начинает привставать, ему сразу яички зажимают и говорят: ''Секундочку! Куда вы смотрите?'' Я думаю, что это именно так, судя по его сегодняшнему блаженному выражению лица…", — отметила певица намекая на то, что нынешняя супруга Меладзе, Вера Брежнева, контролирует супруга.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Седокова рассказала о пережитом насилии.