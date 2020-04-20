Продюсер Максим Фадеев заявил, что готов оказать помощь московским больницам в борьбе с коронавирусом нового типа. Оказалось, что у него есть собственная мебельная фабрика, на которой работают около 300 человек.
"Мы сейчас готовы отправить сто кроватей и необходимую мебель в больницы, где есть в этом острый дефицит. Я никогда не афишировал, что у меня есть собственное мебельное производство, но сейчас считаю необходимым внести свой вклад в помощь борьбы с эпидемией", - сообщил продюсер.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.