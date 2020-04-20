Фадеев хочет помочь московским больницам

Продюсер Максим Фадеев заявил, что готов оказать помощь московским больницам в борьбе с коронавирусом нового типа. Оказалось, что у него есть собственная мебельная фабрика, на которой работают около 300 человек.