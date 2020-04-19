Перед инсультом Буланова жаловалась на отсутствие денег

Незадолго до проблем со здоровьем знаменитая певица Татьяна Буланова испытывала финансовые проблемы. По рассказам самой артистки, у неё не было возможности обеспечить себя и своих детей.

Буланова утверждала, что очень тяжело переносит отмену конценртов из-за эпидемии коронавируса. Она жаловалась, что ей даже не за что покормить кота, хотя ещё приходится выплачивать ипотеку.

Сейчас певица находится в одной из клиник Санкт-Петербурга после перенесенного прединфарктного состояния. В скором времени её должны выписать.