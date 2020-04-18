Блогер Лена Миро раскритиковала Надежду Бабкиной из-за её нового супруга. По её мнению, певица "потакает" своему мужу, который является обычным "альфонсом".
Напомним, ранее Бабкину госпитализировали в больницу с пневмонией. Миро утверждает, что до такого её довел супруг, который требует от своей возлюбленной полной трансформации.
"И ради чего, спрашивается, вся эта опасная для психики и здоровья погоня за вечной молодостью? Чтобы какой-то ленивый с замиранием сердца ждал, когда ты сыграешь в ящик, и был озабочен состоянием собственной шевелюры в момент, когда ты пытаешься тупо не сдохнуть", — утверждает блогер.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.