Миро назвала нового мужа Бабкиной "альфонсом"

Блогер Лена Миро раскритиковала Надежду Бабкиной из-за её нового супруга. По её мнению, певица "потакает" своему мужу, который является обычным "альфонсом".

Напомним, ранее Бабкину госпитализировали в больницу с пневмонией. Миро утверждает, что до такого её довел супруг, который требует от своей возлюбленной полной трансформации.