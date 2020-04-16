Шоу “Голос. Дети” будут снимать без зрителей

"Первый канал" не собирается откладывать съемку вокального шоу "Голос. Дети". В этот раз конкурс будет проходить совсем без зрителей, и в строжайших мерах контроля и медицинской профилактики.

"Студия, гримерки и прочие помещения пройдут профессиональную дезинфекцию. Все участники съемок сдают тест на коронавирус. При входе в студию будут проводиться индивидуальная дезинфекция, замер температуры и выдача средств защиты. Все, кроме тех, кто в кадре, будут в масках и перчатках. Каждые три часа — дезинфекция всех поверхностей. Даже рукопожатия и объятия на съемке 17 апреля не допускаются", — цитирует пресс-релиз слова главного продюсера музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрия Аксюты.

На экраны шоу выйдет в прямом эфире "Первого канала" 17 апреля в 21:30.