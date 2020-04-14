Кристина Асмус отпраздновала день рождения в прямом эфире

День рождения актрисы Кристины Асмус совпал с режимом самоизоляции, поэтому праздновать свое 32-летние ей пришлось дома. Жена Гарика Харламова решила по этому случаю выйти на связь с подписчиками.

В прямом эфире Асмус не только принимала поздравления, но и устроила викторину. Призами оказались сертификаты в магазин одного благоворительного фонда. Для того, чтобы выиграть их, подписчики должны были дать правильные ответы на вопросе о Кристине.

Актриса также рассказала, что уже довольно долгое время не пьет алкоголь, поэтому праздничным напитком на день рождения стала обычная газировка.

В прямой эфир с актрисой вышла и ее дочь Настя. Она сделала для мамы макияж. Муж Асмус, Гарик Харламов, не участвовал в "мероприятии". Он оставил поздравление для жены на своей странице в Instagram.

"Хочу поздравить мою супругу и моих сестрёнок с днём рождения! Это не самое веселое время конечно и не самый крутой день рождения, но уверен, что тучи рассеются и выглянет солнце! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья! Остальное все будет!", — написал шоумен.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Кристина Асмус села на диету для набора веса.