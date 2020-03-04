Известно, что телевизионные камеры визуально полнят, добавляя как минимум восемь несуществующих килограммов тем, кто оказывается в кадре.
Именно поэтому желание похудеть так часто преследует звезд. Склонная от природы к набору лишнего веса Кристина Асмус тоже всегда вела серьезную борьбу за стройность, за что она часто получала критику от фанатов. А сейчас, на радость поклонникам, актриса призналась, что придерживается новой диеты, но уже с целью набрать вес.
"У меня сейчас самый замечательный период. Нет, не беременность. Попросили набрать вес для роли. То бишь, 18-разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание. Получается, весь привычный рацион супруга. Так что, если увидите толстые фото, это не фильтр и не второй триместр, это обычный жор. Калории, я хочу вас!", — написала актриса в "Инстаграм".
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