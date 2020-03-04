Кристина Асмус села на диету по набору веса

Известно, что телевизионные камеры визуально полнят, добавляя как минимум восемь несуществующих килограммов тем, кто оказывается в кадре.

Именно поэтому желание похудеть так часто преследует звезд. Склонная от природы к набору лишнего веса Кристина Асмус тоже всегда вела серьезную борьбу за стройность, за что она часто получала критику от фанатов. А сейчас, на радость поклонникам, актриса призналась, что придерживается новой диеты, но уже с целью набрать вес.