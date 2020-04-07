Молодая жена кормит Петросяна на карантине полуфабрикатами

31-летняя супруга Евгения Петросяна, по данным СМИ, осталась без помощницы по хозяйству на время карантина. Так как молодая жена юмориста не умеет готовить, ей приходится спасаться полуфабрикатами. Во вторник Татьяна поделилась в своем Instagram фото замороженных круассанов, которые она поставила в духовку, чтобы приготовить завтрак. В сториз она даже рассказала подписчикам, где можно купить такие же.

"Последние лет восемь я завтракаю на бегу. Но благодаря карантину теперь есть время даже на свежеиспеченные круассаны", — написала в своем аккаунте супруга Петросяна.

Несмотря на нелюбовь к кухне, Татьяна все же, кажется, начала пытаться что-то приготовить своими руками. Несколько дней назад она поделилась снимком тирамису, за рецепт которого благодарила одну из пользовательниц Сети.

Напомним, Татьяна Брухунова является пятой женой 74-летнего юмориста. Ради нее он развелся с Еленой Степаненко, с которой состоял в браке с 1985 года.

Ранее, как писала Pravda. ru, Татьяна Брухунова рассказала об отношении своих родителей к Петросяну. Она призналась, что её семья положительно отнеслась к её выбору.