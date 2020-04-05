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Источник Правда.Ру

Самойлова: "Плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В социальных сетях Оксана Самойлова рассказала, какой она вынесла урок из истории с Джиганом. Многодетная мама заявила, что нужно много работать, чтобы в случае развода "плакать в Бентли, а не на засаленной кухне".

 

 
 
 
 
 
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Знаете какой урок должна получить из моей ситуации каждая женщина и девушка? нет это не про то что все козлы и все изменяют и любви нет. я уверена на миллиард процентов что есть огромное количество ответственных, развитых, умных, умеющих любить, заботиться и оберегать семью и свою женщину мужчин. я про то что всегда, всегда нужно расчитывать только на себя и свои силы! всё что я делала, я примеряла на ситуацию :"а смогу ли я сама это вытянуть" и детей я рожала себе, зная что я смогу их обеспечить своими силами. если бы так не было, я была бы в 1000000 раз в гораздо более сложной ситуации и миллионы женщин сталкиваются с этим и становятся заложницами ещё и в финансовом плане. сегодня ты счастливая жена, а завтра несчастная женщина. никогда не угадаешь, что ждёт тебя впереди. поэтому девочки, рассчитывайте только на себя и свои силы во всех вопросах. пусть ваши мужчины носят вас на руках, обеспечивают, балуют, но внутри вы должны знать и быть уверенными что вы и сами можете себя обеспечить! учитесь, развивайтесь, работайте! и в любом случае Плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне)))

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Пользователи пост не оценили. В комментариях Самойловой напомнили, что большая часть её аудитории — это как раз женщины на засаленных кухнях, которые за всю жизнь не заработают на Бентли.

 

Темы развод джиган оксана самойлова
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Самойлова: "Плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне"
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