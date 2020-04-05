Самойлова: "Плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне"

В социальных сетях Оксана Самойлова рассказала, какой она вынесла урок из истории с Джиганом. Многодетная мама заявила, что нужно много работать, чтобы в случае развода "плакать в Бентли, а не на засаленной кухне".

Пользователи пост не оценили. В комментариях Самойловой напомнили, что большая часть её аудитории — это как раз женщины на засаленных кухнях, которые за всю жизнь не заработают на Бентли.