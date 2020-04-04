Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко

Друг Льва Лещенко Владимир Винокур поделился новыми подробностями состояния здоровья певца. По его словам, Лещенко чувствует себя хорошо и продолжает лечение в больнице.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказывал, что Лещенко действительно лечиться от пневмонии, которая была спровоцирована заражением коронавирусом.