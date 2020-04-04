Дочь Охлобыстина: "Да! Это правда, у меня корона!"

Анфиса, дочь актёра Ивана Охлобыстина болеет в легкой форме. Её даже не стали госпитализировать, потому что она не попадает в группу риска. Сейчас девушка находится дома.

"Да! Это правда, у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь! Симптомы были: насморк и потеря обоняния, температура 36,8. Спасибо всем за переживания, я уверена все будет хорошо! Вашими молитвами! Мы вместе-это сила! Призываю всех оставаться дома и не нарушать карантин, сейчас, каждый из вас несёт ответственность за здоровье окружающих ВАС людей! Храни вас Бог!", — написала Анфиса в своих соцсетях.

Мнения подписчиков разделились, одни поддерживают девушку. Другие не верят в диагноз и просят опубликовать результаты положительного текста на коронавирус.